Torre Pedrera premia i turisti affezionati: da 25 anni scelgono la Riviera per le vacanze

Il Comitato Turistico e il consigliere Marco Enzo Zamagni hanno consegnato riconoscimenti alla famiglia Alasino e alla signora Stanga Torlino Vimercati

Ci sono vacanze che, con il passare degli anni, diventano una tradizione di famiglia e si trasformano in un legame autentico con un territorio e con le persone che lo vivono. È questo lo spirito della cerimonia che si è svolta all'Hotel Lora di Torre Pedrera, dove il Comitato Turistico Torre Pedrera insieme al consigliere comunale Marco Enzo Zamagni hanno voluto rendere omaggio ad alcuni degli ospiti più affezionati della località.

Tra i premiati la famiglia Alasino, proveniente da Cavour (Piemonte), che da ben 25 anni sceglie Torre Pedrera per le proprie vacanze. In questo lungo periodo ha visto cambiare il paese, con il nuovo lungomare e le spiagge sempre più curate, senza mai rinunciare all'accoglienza della famiglia Perazzini dell'Hotel Lora. Un rapporto nato come semplice ospitalità e diventato negli anni una sincera amicizia, vissuta anche dai figli, cresciuti estate dopo estate sulle spiagge di Torre Pedrera.

Il riconoscimento è stato consegnato anche alla signora Stanga Torlino Vimercati, ospite dell'Hotel Lora fin dalla fine degli anni Novanta. Anche per lei Torre Pedrera rappresenta una seconda casa, grazie ai tanti rapporti di amicizia costruiti nel tempo e alla calorosa accoglienza della famiglia Perazzini.

Un momento semplice ma ricco di significato, che testimonia la capacità romagnola di creare rapporti umani destinati a durare nel tempo.

«Sono proprio queste storie – sottolinea il Comitato Turistico Torre Pedrera – a raccontare il valore dell'ospitalità romagnola: qui i turisti non sono semplici ospiti, ma diventano parte della nostra comunità. È grazie a legami come questi che Torre Pedrera continua a essere un luogo speciale, dove ogni estate significa ritrovarsi tra amici.»