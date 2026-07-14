Torre Pedrera, San Giuliano e Fossa Sortie: 800 mila euro per prevenire gli allagamenti

Il Comune di Rimini potenzia la rete idrica

La Giunta comunale ha approvato tre documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) che danno il via all'iter per altrettanti interventi sulla rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. L'investimento complessivo ammonta a 800 mila euro di risorse comunali: 300 mila euro ciascuno per gli interventi alla Fossa Cavallaccio e in via Ortigara, oltre a 200 mila euro per la Fossa Sortie.

A Torre Pedrera è previsto il ripristino del tombinamento della Fossa Cavallaccio, nel tratto tra viale Brava e la foce. L'opera consentirà di ricostruire la parte più degradata della struttura, risalente a prima del 1972, e di prolungare la tombinatura fino al mare, eliminando il canale a cielo aperto che attraversa la spiaggia. L'intervento punta a migliorare la sicurezza della viabilità, la funzionalità idraulica e la qualità dell'arenile.

A San Giuliano, in via Ortigara, sarà invece potenziata la rete di fognatura bianca collegata all'impianto idrovoro di viale Carlo Zavagli, con l'obiettivo di incrementare la capacità di drenaggio e ridurre il rischio di allagamenti. La progettazione dovrà rispettare le prescrizioni tecniche di Hera, con particolare attenzione ai materiali e al ripristino delle pavimentazioni.

Il terzo intervento interesserà la Fossa Sortie, all'incrocio tra via Fattori e via A. Celli, dove sarà realizzato un tombinamento di circa 50 metri. I lavori comprenderanno anche un nuovo marciapiede predisposto per ospitare in futuro una fermata del trasporto pubblico locale.

Con l'approvazione dei tre DIP prende ora il via la fase di progettazione, che porterà alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica ed esecutivi, passaggio necessario prima dell'avvio dei cantieri.