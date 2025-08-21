Torriana, secondo appuntamento con il cinema all’aperto: in scena The Holdovers

Venerdì 22 agosto alle 21.15 nel Giardino delle Pietre Recuperate, ingresso gratuito e aperitivo di benvenuto

Secondo appuntamento con il cinema a Torriana promosso dal Comune di Poggio Torriana in collaborazione con la Pro Loco di Torriana e Montebello, con l’organizzazione artistica e tecnica curata da Paolo Pagliarani.

Venerdì 22 agosto alle ore 21.15 con ingresso gratuito (Giardino delle Pietre Recuperate, Torriana) è in programma The Holdovers – lezioni di vita di Alexander Payne, autore di film come “Sideways” e “Nebraska” che ritrova l’attore Paul Giamatti nel ruolo del professor Hunham, sgradito a docenti e corpo insegnanti per i suoi modi rigidi e pomposi. Costretto a restare nel college per le vacanze natalizie con uno studente e la cuoca Mary, il docente avrà modo di condividere tempo ed affetti con una improvvisata “famiglia” nel segno di nuove e benefiche relazioni umane. Un omaggio al cinema americano degli anni ’70 condotto con brio ed intelligenza, con un premio Oscar assegnato all’attrice Da’Vine Joy Randolph come migliore attrice non protagonista. Prima della proiezione, alle ore 20.30, aperitivo di benvenuto a cura della Pro Loco di Torriana.