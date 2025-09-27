Torsani gol, il Misano espugna il campo del solido Roncofreddo (0-1)
Per la squadra di Muratori in 5 gare 13 punti sui 15 disponibili
Roncofreddo - Misano 0-1
RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Zanni, Si.Brigliadori (15' st Brighi), Gega, Scarponi (36' st Barducci), Toure (7' st Strada), Khayat, Vivo (15' st Collini), St.Brigliadori, Kurti. A disp.: Smeraldi, Guiducci, Nicolini, Borioni, Urbinati. All.: Freschi.
MISANO: Conti, Laro (17' st Bacchiocchi), Di Pollina, Cecci, Rossi, Valeriani (1' st Gudenzoni), Tamagnini, Kolpachkov, Torsani (27' st Camara), Simoncelli, Pecci (17' st Maltoni). A disp.: Orsini, Politi, Tamai, D'Adamo Sandri, Alvisi. All.: Muratori.
ARBITRO: Rambelli di Lugo.
RETI: 34' pt Torsani.
AMMONITI: Gega.
RONCOFREDDO Il Misano conquista tre punti nell'anticipo, superando 1-0 un solido Roncofreddo. Il gol partita al 34': Simoncelli trova una splendida imbucata per Torsani, che batte imparabilmente Fabbri. Nella ripresa buona reazione della squadra di casa, che inizia a pressare alto, creando anche situazioni potenzialmente pericolose. Il Misano sfiora il raddoppio con Simoncelli, che a causa di un rimbalzo sbagliato manca il tap-in da buona posizione.