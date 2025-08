Tossicodipendente e violento, colleziona reati per dieci anni: espulso dall'Italia

La Polizia lo rintraccia a Rimini e lo espelle: fine corsa per pluripregiudicato

Nella giornata di martedì 29 luglio, le Questure di Piacenza e Rimini hanno eseguito il decreto di allontanamento immediato dal territorio nazionale emesso dal Ministro dell’Interno nei confronti di un cittadino straniero di 29 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. L’uomo, coniugato e padre di cittadini italiani ma non convivente con loro, era gravato da numerosi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, legati a stupefacenti e immigrazione, commessi tra il 2014 e il 2024.

Il soggetto si era inoltre distinto per comportamenti violenti, in particolare nei confronti di donne, spesso aggravati da abuso di alcol e droghe, e per la costante inosservanza di provvedimenti cautelari e ordini di espulsione già emessi in passato. Nonostante misure restrittive come il “Daspo Willy” e la sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Bologna, l’uomo aveva continuato a delinquere, accumulando denunce, arresti e nuove condanne.

Dopo un’intensa attività di rintraccio, l’uomo è stato individuato in un albergo di Rimini dalla Squadra Mobile locale. Il Tribunale ordinario di Bologna ha convalidato il trattenimento il 28 luglio, permettendo l’esecuzione immediata del rimpatrio avvenuto il giorno seguente. Il cittadino straniero non potrà rientrare in Italia per cinque anni, pena l’arresto e un ulteriore allontanamento coatto con divieto di reingresso fino a dieci anni.