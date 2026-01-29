Toyota ancora leader mondiale nelle vendite di auto
Sesto anno consecutivo in vetta nonostante i dazi: trainano gli ibridi in Nord America
Toyota aggiorna nuovamente il proprio record di vendite globali e consolida il primato nel mercato automobilistico mondiale per il sesto anno consecutivo, nonostante le difficoltà legate ai dazi introdotti dall’amministrazione Trump.
Il gruppo giapponese ha registrato un incremento del 4,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 11,32 milioni di veicoli venduti a livello globale, un risultato che rafforza ulteriormente la sua leadership nel settore.
A sostenere la crescita è stata soprattutto la forte accelerazione della domanda di veicoli ibridi in Nord America, mercato chiave per Toyota e sempre più orientato verso soluzioni a minore impatto ambientale. La strategia del costruttore, da anni focalizzata sull’elettrificazione graduale della gamma, si conferma quindi vincente anche in un contesto geopolitico complesso.
Grazie a questi risultati, Toyota mantiene un netto distacco dai principali concorrenti, in particolare dal gruppo Volkswagen, che rimane alle spalle nella classifica mondiale delle vendite.
Un successo che testimonia la solidità industriale del marchio giapponese e la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato globale, trasformando le sfide commerciali in nuove opportunità di crescita.