Tra i Bellissimi d'Italia premiata anche Nikita, saludecese di adozione

La 50enne ha indossato la fascia tricolore alla finale nazionale del concorso, che si è svolta a Pisciotta-Palinuro

Nikita Cerri, 50 anni, di origine albanese ma vive in italia da 30 anni e residente a Saludecio di Rimini, ha conquistato nella categoria Lady la fascia di Miss Emilia Romagna alla finale nazionale del concorso di bellezza "I Bellissimi d'Italia". La finale si è svolta venerdì scorso a Pisciotta-Palinuro, splendida località del Cilento e ha visto sfilare concorrenti provenienti da tutta Italia. Vogliamo precisare che la bellissima d'italia è l'addetto alla sicurezza dei locali più noti in Riviera Romagnola "Villa delle Rose" e "Peter Pan" e l'anno scorso si è portata a casa la fascia Miss Talento e ora ritorna con un altra fascia molto importante . L'evento, organizzato dalla GD Agency di Pasquale e Bianca D'Ambrosio è uno dei concorsi nazionali più longevi e seguiti. Una vittoria che premia non solo la bellezza, ma anche la determinazione e la femminilità consapevole. “È stata un'emozione indescrivibile — racconta — rappresentare la mia Emilia Romagna su un palco nazionale e portare a Emilia Romagna questo titolo. Un'esperienza che dedico a tutte le donne che credono nei propri sogni, a qualsiasi età”.