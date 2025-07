Tra le mura di questo palazzo c’è qualcosa che sfida la storia | Il Palazzo Ducale di Reggio Emilia e i suoi arcani

Scopri la storia e i misteri del Palazzo Ducale di Reggio Emilia, oggi Palazzo Salvador Allende, simbolo del potere e della resistenza.

Nel cuore di Reggio Emilia, lungo Corso Garibaldi, si erge il maestoso Palazzo Ducale, oggi noto come Palazzo Salvador Allende. Questo edificio, testimone di secoli di storia, ha ospitato governatori, duchi e prefetti, ed è stato teatro di eventi cruciali che hanno segnato la città e l'Emilia-Romagna intera.

Dalle origini al potere ducale

Il Palazzo sorge sulle fondamenta del soppresso Monastero di San Pietro Martire, fondato nel 1260. Nel 1783, il Duca Francesco III d'Este ordinò la costruzione di un nuovo Palazzo del Governo, affidando il progetto all'architetto Pietro Armani. Completato nel 1786, l'edificio divenne residenza del Governatore e del Comandante delle Armi. Con l'avvento del Regno d'Italia nel 1802, il palazzo fu adibito a sede dei Prefetti. Durante la Restaurazione, nel 1817, l'architetto Domenico Marchelli fu incaricato di ristrutturare l'edificio, aggiungendo un giardino interno e una nuova facciata. Tra il 1838 e il 1845, ulteriori interventi portarono alla configurazione attuale, con tre corti interne.

Un luogo di potere e resistenza

Nel corso del XX secolo, il Palazzo Ducale fu al centro di eventi storici significativi. Durante il fascismo, da questo edificio furono emanati i "provvedimenti per la difesa della razza italiana", firmati da Mussolini e Vittorio Emanuele III. Nella notte tra l'8 e il 9 settembre 1943, il palazzo fu teatro dei primi scontri tra le forze armate naziste e la resistenza italiana. Dopo la Liberazione, il 24 aprile 1945, il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) assunse il controllo della città proprio da questo edificio. Nel 1973, il palazzo fu intitolato a Salvador Allende, presidente cileno deposto e ucciso durante il colpo di stato militare.

Curiosità

Una leggenda narra che nei sotterranei del Palazzo Ducale esistano passaggi segreti che collegano l'edificio ad altri punti strategici della città, utilizzati in passato per fughe o comunicazioni riservate. Sebbene non vi siano prove concrete, queste storie alimentano il fascino misterioso del palazzo.