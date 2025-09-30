Tra leggende e nuove stelle: Rovanpera, Biasion, Alen e tanti altri a Rallylegend

Oltre 40 nomi internazionali, record di piloti e navigatori sammarinesi e un tributo speciale a Ken Block accendono l’edizione 2025

Eccoci ad una nuova, straordinaria edizione di Rallylegend, l’evento che ogni anno richiama nella Repubblica di San Marino decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo, i campioni, i fuoriclasse, i personaggi e tanti equipaggi per celebrare la leggenda dei rally di ieri e di oggi e dei suoi protagonisti.

Dal 2 al 5 ottobre, come ormai da ventitré anni, quando nel lontano 2003 Paolo Valli e Vito Piarulli “inventarono” Rallylegend, la Repubblica di San Marino si trasforma in un iconico, grande palcoscenico unico al mondo, dove auto storiche, vetture moderne e leggende viventi del motorsport si incontrano per offrire spettacolo, emozioni e un tuffo nella storia e nella attualità del rally.

Insieme ad un a Rally Village, quello al Multieventi Sport Domus di Serravalle, cuore pulsante di mille attività, eventi, incontri.

Rallylegend non è solo una gara: è una festa dei motori, capace di unire sport, cultura e passione, con un’attenzione particolare alle famiglie, ai collezionisti e ai giovani tifosi. È molto più di una competizione: è un omaggio unico al mondo alla storia del rally e a tutti coloro che vivono la passione per i motori.

Quest’anno ci saranno Kalle Rovanpera, il giovane due volte campione del mondo, insieme a nomi leggendari come Markku Alen, Miki Biasion, due volte campione del mondo con Lancia, Stig Blomqvist, lo spettacolare Gigi Galli con Alex Gelsomino in ricordo di Ken Block, Gustavo Trelles, insieme ad Alister McRae, fratello dell’indimenticabile Colin, Armin Schwarz, Simon Jean Joseph, Patrick Snijers, Tony Fassina e Adartico Vudafieri, plurititolati sia in Italia che in Europa. E proprio all’ultimo tuffo, anche Francois Delecour ha voluto essere della partita.

Sempre presenti e con un notevole seguito di fans, gli “specialisti del traverso infinito” che hanno in Paolo Diana, Frank Kelly e Giorgio Mela, quest’ultimo con la strapotente Audi Quattro Pikes Peak, le punte di diamante di un gruppo affollato e spettacolare.

E a proposito di sammarinesi, ancora una volta hanno aderito in massa alla chiamata di Rallylegend. Ben 38 tra piloti e navigatori, un vero record, con ben 16 equipaggi interamente biancoazzurri.

Grande l’attrattiva di Rallylegend su grandi personaggi, non necessariamente legati ai rally: come Arturo Merzario, un curriculum lungo così di titoli e vittorie tra Formula 1, Mondiale Marche e grandi gare su strada, come Simone Faggioli dominatore, quest’anno, della iconica Pikes Peak International Hill Climb negli Stati Uniti con la Nova Proto NP01, come Antonello Coletta, Ferrari Global Head of Endurance and Corse Clienti.

Il campione a due ruote Marco Melandri, invece, vestirà i panni di disc jokey e sarà tra i grandi animatori e intrattenitori della “Fan Zone” - una delle novità di Rallylegend - musica, spettacolo e food all’interno del Rally Village.

Dulcis in fundo, Elenoire Casalegno sarà la madrina 2025 di Rallylegend e incontrerà fans e appassionati sabato 4 ottobre a Rallylegend Village.