Tradizione e passione in vetrina a Pennabilli: al via la 54ª edizione della Mostra Nazionale d’Antiquariato

Inaugurazione sabato 28 giugno alle 18.00: torna la storica Mostra Mercato tra stand, esposizioni e il premio “Il Ricciolo biondo”

La 54° “Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato nei palazzi e nelle botteghe del centro storico” di Pennabilli si inaugura sabato 28 giugno, alle 18.00, in piazza Sant'Agostino, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di personaggi del mondo della cultura.

Affiancheranno il Sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini: l'Onorevole Andrea Gnassi, la Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, Alice Parma, la Consigliera Provinciale/Comunale di Rimini, Manuela Guaitoli, Gaetano Callà, in rappresentanza della Camera di Commercio della Romagna, Ferruccio Giovanetti, amministratore del Gruppo Atena e presidente dell’Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato.

Durante la cerimonia verrà consegnato il premio “Il Ricciolo biondo”, riconoscimento istituito dall’Associazione Culturale Pennabilli Antiquariato con la finalità di portare all'attenzione della collettività chi ha dato particolare lustro alla città di Pennabilli. Le edizioni precedenti del premio sono state assegnate a Elisabetta Belloni, direttore generale del DIS, a Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, al professor Cino Valentini, all'onorevole Andrea Gnassi, a Maurizio Renzo Ermeti, presidente della Fiera di Rimini.

Quest'anno “Il Ricciolo biondo” viene assegnato a Monica Mazzoli e Franco Signoretti.

Monica Mazzoli rappresenta il corso storico di Pennabilli Antiquariato in quanto ha saputo raccogliere con coraggio, professionalità e fantasia l’eredità del padre Giuseppe e della madre Maria, fondatori di Pennabilli Antiquariato, che hanno valorizzato l’antiquariato nel Montefeltro e oltre, gettando un ponte prezioso tra passato e presente. In un’epoca dominata dalla velocità e dal consumo, l’antiquariato è custode di memoria collettiva, tradizioni e saperi, invita alla riflessione e alla riscoperta del tempo, valorizza la nostra storia e la nostra identità culturale. La brillante partecipazione ultra cinquantennale a Pennabilli Antiquariato segna la proiezione dell’affettuosa amicizia tra Gianni Giannini e Giuseppe Mazzoli che si rinnova nei figli.

Franco Signoretti ha affiancato alla sua intensa attività di imprenditore quella appassionata di collezionista, giungendo a formare una pregevole raccolta di opere d'arte, eseguite per lo più da artisti del territorio nell'arco temporale compreso tra Quattrocento e Ottocento, a cui ha affiancato una biblioteca specializzata in storia dell’arte, che oggi custodisce più di 50 mila volumi. La collezione e la biblioteca, custodite all'interno di Palazzo Perticari Signoretti a Pesaro, in un’ambiente straordinario per esplorare l’arte, la cultura e la conoscenza, sono aperte al pubblico. Il progetto di Franco Signoretti si prefigge di ispirare le generazioni presenti e future attraverso la conservazione e la valorizzazione di un frammento importante del nostro patrimonio culturale e la disponibilità a condividerne la bellezza con la collettività.

Grazie al ricco programma di iniziative collaterali raccolte sotto la denominazione di Fuori Mostra, Pennabilli Antiquariato unisce alla proposta di una trentina di stand elegantemente allestiti all'interno di pregevoli architetture del centro storico, esposizioni, conferenze, spettacoli e presentazioni editoriali che gli attribuiscono complessivamente un forte connotato distintivo attribuendogli la fisionomia di un festival dell’arte e della cultura.