Tragedia a Bertinoro: fumo invade l’abitazione, muore una donna di 73 anni
Il disperato tentativo di soccorso della figlia non salva Paola Zavalloni
A cura di Redazione
16 gennaio 2026 08:37
Santa Maria Nuova di Bertinoro, tragedia in via Ceredi. Muore soffocata dal fumo che invade l’abitazione dopo un principio d’incendio in cucina. La vittima è Paola Zavalloni, 73 anni. Inutile il tentativo della figlia di soccorrerla: l’allarme è scattato intorno alle 19.30, ma il denso fumo ha impedito l’accesso all’interno. La donna è stata trovata a terra, senza segni evidenti di ustioni: fatali le esalazioni. La figlia è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco.