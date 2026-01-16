Tragedia a Bertinoro: fumo invade l’abitazione, muore una donna di 73 anni

Il disperato tentativo di soccorso della figlia non salva Paola Zavalloni

Santa Maria Nuova di Bertinoro, tragedia in via Ceredi. Muore soffocata dal fumo che invade l’abitazione dopo un principio d’incendio in cucina. La vittima è Paola Zavalloni, 73 anni. Inutile il tentativo della figlia di soccorrerla: l’allarme è scattato intorno alle 19.30, ma il denso fumo ha impedito l’accesso all’interno. La donna è stata trovata a terra, senza segni evidenti di ustioni: fatali le esalazioni. La figlia è rimasta intossicata ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco.