Tragedia a Campobasso: muore anche la madre della 15enne intossicata

La donna, 50 anni, era ricoverata in gravi condizioni. Indagini in corso sulle cause dell’intossicazione che ha già causato due vittime

È morta anche la madre della ragazza di 15 anni deceduta nella serata di ieri all’ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. La donna, Antonella Di Ielsi, 50 anni, residente a Pietracatella, era ricoverata in condizioni critiche e non ce l’ha fatta.

La tragedia ha colpito un’intera famiglia. Il marito della donna, Gianni Di Vita, 55 anni, commercialista ed ex sindaco del paese, è attualmente ricoverato nello stesso ospedale e potrebbe essere trasferito a Roma per ulteriori cure.

Secondo una prima ricostruzione, l’intossicazione potrebbe essere legata al consumo di pesce avvenuto durante le festività, ma al momento non si escludono altre ipotesi. Le autorità sanitarie hanno avviato accertamenti per chiarire le cause esatte dell’accaduto.

Nei giorni precedenti al ricovero, tutti i componenti della famiglia si erano già recati due volte al pronto soccorso dell’ospedale di Campobasso, venendo dimessi con una diagnosi di intossicazione alimentare. Gli sviluppi successivi hanno però trasformato quella che sembrava una situazione sotto controllo in una tragedia familiare che ha scosso profondamente l’intera comunità.