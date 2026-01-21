Tragedia a Courmayeur: muore sciatore di 21 anni

Perde il controllo su un dosso e finisce contro un albero: inutili i soccorsi

Un giovane sciatore italiano di 21 anni ha perso la vita nel pomeriggio sulla pista di rientro di Dolonne, a Courmayeur. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo dopo aver affrontato un dosso, uscendo di pista a forte velocità e impattando violentemente contro un albero.

L’urto è stato devastante: gli sci si sono spezzati e il casco è stato ritrovato a circa sette metri dal punto dell’impatto. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Il giovane si trovava in vacanza nella località valdostana insieme alla fidanzata, che ha assistito alla scena ed è stata affidata al personale sanitario in stato di shock.

Le autorità stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.