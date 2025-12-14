Altarimini

Tragedia a Fano: paracadute si intrecciano, precipitano da 50 metri e perdono la vita

Le vittime sono due: una 63enne residente a Rimini e un 70enne istruttore, residente a Fano

A cura di Riccardo Giannini Redazione
14 dicembre 2025 16:19
Tragedia a Fano: paracadute si intrecciano, precipitano da 50 metri e perdono la vita - Paracadutista PH REPERTORIO
Paracadutista PH REPERTORIO
Rimini
Cronaca
Tragedia nella mattinata di oggi (domenica 14 dicembre) all’aeroporto di Fano, dove due paracadutisti hanno perso la vita durante un lancio. Le vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini, ed Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di paracadutismo residente a Fano. Con loro si trovavano anche due amici della donna, anch’essi paracadutisti esperti, rimasti illesi. I due deceduti sono esperti di paracadutismo. Secondo i primi accertamenti, il lancio coinvolgeva i quattro e per cause ancora in corso di accertamento, le ali dei paracadute della 63enne e del 70enne si sarebbero toccate, provocando l’attorcigliamento delle vele e rendendo impossibile un atterraggio in sicurezza. I due paracadutisti sarebbero precipitati da un’altezza di circa 50 metri. L’incidente si è verificato proprio sopra l’area aeroportuale ed è avvenuto sotto gli occhi di diverse persone presenti sul posto, tra cui personale dell’aeroporto e passeggeri in attesa del volo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due paracadutisti.

