Tragedia a Fano: paracadute si intrecciano, precipitano da 50 metri e perdono la vita

Le vittime sono due: una 63enne residente a Rimini e un 70enne istruttore, residente a Fano

Tragedia nella mattinata di oggi (domenica 14 dicembre) all’aeroporto di Fano, dove due paracadutisti hanno perso la vita durante un lancio. Le vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini, ed Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di paracadutismo residente a Fano. Con loro si trovavano anche due amici della donna, anch’essi paracadutisti esperti, rimasti illesi. I due deceduti sono esperti di paracadutismo. Secondo i primi accertamenti, il lancio coinvolgeva i quattro e per cause ancora in corso di accertamento, le ali dei paracadute della 63enne e del 70enne si sarebbero toccate, provocando l’attorcigliamento delle vele e rendendo impossibile un atterraggio in sicurezza. I due paracadutisti sarebbero precipitati da un’altezza di circa 50 metri. L’incidente si è verificato proprio sopra l’area aeroportuale ed è avvenuto sotto gli occhi di diverse persone presenti sul posto, tra cui personale dell’aeroporto e passeggeri in attesa del volo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due paracadutisti.