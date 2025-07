Tragedia a Ibiza, morto il DJ napoletano Godzi: mistero sulle cause del decesso

Michele Noschese, 35 anni, viveva da dieci anni sull’isola spagnola. Il padre parla di omicidio, la polizia ipotizza un arresto cardiaco

È morto nella notte tra venerdì e sabato Michele Noschese, in arte Godzi, noto DJ e produttore napoletano da anni residente sull'isola di Ibiza. Aveva 35 anni. A confermare la notizia sono fonti vicine alla famiglia, ancora sotto shock per la tragedia.

Le circostanze del decesso restano avvolte nel mistero. Secondo le prime informazioni, Noschese sarebbe stato colto da un arresto cardiaco dopo una festa. Tuttavia, il padre del giovane artista non esclude la possibilità di un omicidio, ipotesi sulla quale le autorità spagnole non si sono ancora espresse ufficialmente. Le indagini sono in corso per ricostruire le ultime ore di vita del DJ.

Noschese era molto conosciuto nel panorama della musica elettronica europea. Con il nome d’arte "Godzi", si era esibito in club e festival in diverse città del mondo, conquistando una solida reputazione nella scena underground.

Prima della musica, la sua vita era legata al calcio: aveva raggiunto la Serie A svizzera, ma aveva scelto di abbandonare una promettente carriera sportiva per dedicarsi completamente alla sua passione per i suoni elettronici.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente amici, colleghi e fan, che in queste ore stanno riempiendo i social di messaggi di cordoglio, ricordi e omaggi alla sua carriera artistica e alla sua personalità carismatica.

La salma è attualmente sotto esame da parte delle autorità spagnole. Solo nei prossimi giorni si potranno avere certezze sulle reali cause della morte.