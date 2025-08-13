Tragedia a Lampedusa: barcone di migranti si ribalta, almeno 20 vittime

Naufragio in alto mare con operazioni di soccorso difficili. Dall’inizio dell’anno già 370 morti e 300 dispersi sulla rotta del Mediterraneo centrale, secondo l’Oim

Un nuovo dramma si è consumato al largo di Lampedusa, dove un barcone carico di migranti si è ribaltato in alto mare. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 20 vittime. Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente complesse dalle condizioni del mare e dalla distanza dalla costa.

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ricorda che la tragedia si inserisce in un contesto già gravissimo: dal 1° gennaio al 9 agosto di quest’anno, almeno 370 persone hanno perso la vita e altre 300 risultano disperse lungo la rotta del Mediterraneo centrale.

Nel medesimo periodo, prosegue l’Oim, sono stati 14.063 i migranti intercettati in mare e riportati in Libia: tra loro 12.170 uomini, 1.295 donne, 453 minori e 145 persone di cui non si conoscono i dati di genere.

La nuova strage riaccende l’attenzione sull’emergenza umanitaria che continua a colpire chi tenta la traversata verso l’Europa, mettendo in evidenza la necessità di interventi coordinati per salvare vite e garantire percorsi sicuri.