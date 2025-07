Tragedia a Mondragone: muore a 16 anni dopo una serata con gli amici, caccia all’auto pirata

Il giovane è morto all'ospedale dopo l'incidente

Una serata d’estate trascorsa tra sorrisi e leggerezza si è trasformata in tragedia per Luigi Petrella, 16 anni, travolto da un’auto pirata mentre probabilmente stava tornando a casa in sella al suo scooter. Il giovane è morto nella notte all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno, a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Il dramma si è consumato in via Padule, una strada periferica di Mondragone, nel cuore del litorale domizio. Gli investigatori dell’Arma sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi emerge la concreta ipotesi che il ragazzo sia stato coinvolto in un impatto con un altro veicolo, il cui conducente avrebbe poi abbandonato il luogo dell’incidente senza fermarsi. A esprimere il cordoglio della comunità locale è stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, con un messaggio commosso affidato ai social: “La nostra comunità è in lutto. Un abbraccio alla famiglia di Luigi, vittima di un incidente stradale che ci lascia senza parole”.