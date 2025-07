Tragedia a Napoli: tre operai morti in un cantiere

Grave incidente sul lavoro in via San Giacomo dei Capri, dove tre operai hanno perso la vita precipitando da un montacarichi

Nel quartiere Arenella, in via San Giacomo dei Capri, tre operai sono morti sul colpo dopo essere precipitati da un montacarichi durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo. Secondo le prime ricostruzioni, il montacarichi avrebbe ceduto mentre i lavoratori si trovavano a diversi metri d’altezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario, ma per i tre uomini non c’è stato nulla da fare. Le vittime non sono ancora state identificate ufficialmente. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere.