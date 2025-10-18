Tragedia a Perugia: giovane ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell’Università

Indagini in corso: si ipotizza una lite tra due gruppi di ragazzi nelle prime ore del mattino

Un giovane poco più che ventenne è stato ucciso con una coltellata alla gola nelle prime ore di sabato mattina, in uno dei parcheggi dell’Università di Perugia. Sul caso indaga la Procura del capoluogo umbro, che procede con l’ipotesi di reato di omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe rimasta coinvolta in una lite tra due gruppi di giovani. Durante la colluttazione, uno dei presenti avrebbe estratto un coltello, colpendo il ragazzo al collo e causandone la morte pressoché immediata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il responsabile dell’aggressione.