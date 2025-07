Tragedia a Pescara: ragazzina annega mentre fa il bagno con gli amici

La giovane, di 13 anni, era in spiaggia con un gruppo di coetanei. Inutili i soccorsi

Una giornata di svago al mare si è trasformata in tragedia nel pomeriggio di ieri sul litorale di Pescara, dove una ragazzina di 13 anni è annegata mentre faceva il bagno insieme a un gruppo di amici.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane si sarebbe trovata in difficoltà poco dopo essersi immersa in acqua. Gli amici che erano con lei hanno subito lanciato l’allarme, attirando l’attenzione dei bagnanti e del personale di salvataggio presente in zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli operatori della Guardia Costiera, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata colta da un malore o se sia rimasta vittima di una corrente improvvisa.

La comunità locale è sotto shock e in lutto per la perdita. In segno di cordoglio, il sindaco ha annunciato che nelle prossime ore verrà proclamato il lutto cittadino. Ancora senza esito invece le ricerche del 16enne caduto due giorni fa nelle acque del Po.