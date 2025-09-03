Tragedia a Roma: muore il figlio del giudice, slitta la sentenza a Grillo jr

Il 22enne investito dalla metro

Un grave lutto ha colpito il presidente del Tribunale di Tempio Pausania, che oggi avrebbe dovuto pronunciare la sentenza nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, e di tre suoi amici.

Il magistrato ha perso il figlio di 22 anni, morto ieri a Roma dopo essere stato investito da un convoglio della metropolitana. Secondo le prime ricostruzioni, le autorità non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario.

La tragedia ha inevitabilmente comportato il rinvio dell’udienza, che è stata fissata per il 22 settembre.