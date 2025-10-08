Tragedia a Sesto San Giovanni: si getta dal sesto piano durante lo sfratto e muore

L’uomo, 71 anni, si è lanciato dal balcone all’arrivo dell’ufficiale giudiziario

Un dramma si è consumato questa mattina, martedì 8 ottobre, a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove un uomo di 71 anni è morto dopo essersi gettato dal balcone del proprio appartamento al sesto piano. Il tragico gesto è avvenuto intorno alle 9.15, nel momento in cui l’ufficiale giudiziario era arrivato per eseguire lo sfratto.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano — che viveva solo in un’abitazione di via Puricelli Guerra — avrebbe aperto la porta al suo avvocato e all’ufficiale giudiziario, per poi lanciarsi nel vuoto pochi istanti dopo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

In casa è stato ritrovato un biglietto d’addio. L’anziano, divorziato e senza conviventi, risultava moroso da tempo per il mancato pagamento dei canoni di locazione e aveva già ricevuto in passato più notifiche di sfratto. Quella di oggi era la procedura definitiva: per la riconsegna dell’immobile alla proprietà erano presenti anche le forze dell’ordine.

La tragedia ha profondamente scosso i residenti del quartiere, che hanno descritto l’uomo come una persona riservata ma gentile. Le autorità competenti stanno completando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.