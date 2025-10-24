Tragedia a Talamello, non ce l'ha fatta Pietro Gentili: l'80enne muore in ospedale dopo l'incidente

Fatale l'incidente col camioncino

Non ce l’ha fatta Pietro Gentili, l'86enne residente a Novafeltria. L’uomo è deceduto dopo due giorni di agonia nel letto dell’ospedale “Bufalini” di Cesena, dove era stato ricoverato d’urgenza a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 22 ottobre scorso a Talamello, lungo via Alberti Ferrara. (Vedi notizia).

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, Gentili era alla guida di un camioncino quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro di un’abitazione. Soccorso dal personale del 118, era stato trasferito in elisoccorso al Trauma Center cesenate, dove le sue condizioni erano apparse subito critiche.

Molto conosciuto e stimato in tutta la Valmarecchia, Pietro Gentili lascia un grande vuoto nella comunità.

I funerali si svolgeranno lunedì 27 ottobre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Novafeltria, mentre domenica sera sarà recitata una veglia funebre in suo ricordo.

