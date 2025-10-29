Tragedia a Trevigiano: scontro tra bus di studenti e auto, muore un automobilista

L’incidente alle 7.45 lungo una strada provinciale a Oderzo: cinque studenti contusi, illeso l’autista del bus

Un grave incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 7.45, a Oderzo, in provincia di Treviso. Un’auto si è scontrata con un autobus della linea Atvo che trasportava una cinquantina di studenti diretti alle scuole della zona.

A seguito dell’impatto, entrambi i mezzi sono finiti nei fossati ai lati della carreggiata. L’automobilista, rimasto incastrato tra le lamiere, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Motta di Livenza e Treviso, il personale del Suem 118 con tre ambulanze e un elicottero, e i Carabinieri per i rilievi.

Cinque studenti hanno riportato lievi contusioni e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, così come l’autista del bus, rimasto leggermente ferito. Dopo lo scontro, l’uomo ha aiutato i ragazzi ad uscire dal mezzo attraverso la botola sul tetto.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe invaso la corsia opposta subito dopo una curva, rendendo inevitabile l’impatto. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro mentre i Carabinieri proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.