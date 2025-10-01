Tragedia aerea a Sabaudia: precipita un velivolo militare

Morti il colonnello Simone Mettini e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli durante un’esercitazione

Due militari dell’Aeronautica hanno perso la vita in seguito alla caduta di un aereo da addestramento nel territorio di Sabaudia, all’interno del Parco Nazionale del Circeo. Il velivolo, un T-260B del 70º Stormo di Latina, è precipitato durante una missione di addestramento, terminando la sua corsa in un’area boscosa.

All’interno dell’aereo sono stati ritrovati senza vita il colonnello Simone Mettini, comandante del reparto, e il giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli. L’impatto ha causato l’incendio del velivolo, rendendo immediatamente evidenti le gravissime conseguenze dell’incidente.

Le cause della tragedia non sono ancora state accertate. La Procura militare di Roma ha chiesto una prima informativa per poi aprire un fascicolo di indagine, al fine di chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

L’incidente si è verificato in una zona isolata, priva di abitazioni o presenze civili, evitando così ulteriori vittime o danni a terra. La comunità militare e civile è sotto shock per la perdita dei due uomini, che stavano svolgendo un’attività di formazione fondamentale per l’Aeronautica.