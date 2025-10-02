Tragedia aerea nel Circeo: colonnello forlivese e allievo perdono la vita in esercitazione

Il velivolo è scomparso dai radar poco dopo le 9 per cause ancora da accertare

Un velivolo biposto T-260B del 70° Stormo di Latina è precipitato ieri mattina, 1 ottobre, in una zona boschiva del Parco del Circeo, nel comune di Sabaudia. (Vedi notizia) A perdere la vita sono stati il colonnello Simone Mettini, 48 anni, originario di Forlì e residente ad Aprilia, e il giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, da poco entrato nel percorso di addestramento.

Mettini, comandante dello Stormo dal luglio 2024, era un pilota di grande esperienza, impegnato da anni nella formazione dei futuri aviatori. Il suo compito era proprio quello di guidare i giovani allievi, come Nucheli, durante le esercitazioni in volo.

Il velivolo è scomparso dai radar poco dopo le 9 per cause ancora da accertare. Soccorsi, Vigili del Fuoco e Protezione Civile hanno trovato l’aereo in fiamme in una zona isolata, senza coinvolgimento di civili. Le indagini, coordinate dalla Procura Militare di Roma, puntano ora a chiarire le dinamiche e le cause dell’incidente.