Tragedia al Pantheon: muore turista giapponese caduto dal muro perimetrale

L’uomo, di 69 anni, è precipitato nel fossato che circonda il monumento. Inutili i soccorsi

Un turista giapponese è morto ieri sera nella capitale dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon. La vittima, Morimasa Hibino, 69 anni, è precipitata nel fossato che circonda la Rotonda da un’altezza di circa sette metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso esterno per raggiungere l’uomo, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

La polizia ha avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e capire come il turista sia riuscito ad accedere alla zona perimetrale del monumento.