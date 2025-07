Tragedia al parco acquatico di Rende: muore bambina di 8 anni

Stava giocando in piscina, inutili i tentativi di rianimazione

Una nuova tragedia in acqua ha colpito nel pomeriggio di ieri (lunedì 30 giugno) il Cosentino. Una bambina di 8 anni, che avrebbe compiuto 9 anni il prossimo ottobre, ha perso la vita nella piscina del parco acquatico "Santa Chiara" di Rende, in circostanze ancora da chiarire.

Secondo le prime informazioni, la piccola stava giocando in acqua quando avrebbe improvvisamente accusato un malore. A quel punto sarebbe annegata sotto gli occhi increduli dei presenti. A prestarle immediato soccorso è stato un paramedico fuori servizio, che si trovava casualmente nella struttura. L’uomo l’ha tirata fuori dalla vasca e ha subito avviato le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118. I medici, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel giro di pochi minuti la piscina è stata evacuata, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Rende, la polizia e il sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza, Antonio Bruno Tridico, che ha disposto l’apertura di un fascicolo d’indagine per far luce sull’accaduto. La magistratura ha anche ordinato il sequestro della struttura, per permettere nuovi sopralluoghi e accertamenti. In particolare, gli investigatori stanno cercando di capire se fosse presente un defibrillatore e, nel caso, perché non sia stato utilizzato durante l’emergenza.