Tragedia alla Prima Torre: corpo avvistato dopo una caduta nel vuoto

Mobilitato un imponente dispiegamento di forze congiunte tra Italia e San Marino

Momenti di paura e sgomento a San Marino. Intorno alle 15 due turiste straniere hanno assistito a una scena terribile: una persona sarebbe precipitata nel vuoto dalla Prima Torre. Subito è scattato l’allarme e sul Titano si è mobilitato un imponente dispiegamento di forze congiunte tra Italia e San Marino.

Sul posto Polizia Civile, Gendarmeria e Vigili del Fuoco di Rimini, mentre dal cielo l’elicottero dei Vigili del Fuoco di Bologna ha scandagliato la rupe con la termocamera. Proprio dall'alto sarebbe stato individuato un corpo, ora al centro delle verifiche. Le indagini sono in corso.