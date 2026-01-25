Tragedia di Anguillara, Claudio Carlomagno sorvegliato a vista in carcere: ha appreso della morte dei genitori

I due anziani trovati impiccati nella loro villetta. L’avvocato: «Non hanno retto al dolore». Appello al rispetto e alla privacy per il figlio Davide. Sgomento nella comunità

Anguillara Sabazia è ancora sotto shock per una tragedia che sembra non avere fine. Claudio Carlomagno, detenuto nel carcere di Civitavecchia con l’accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, è stato informato della morte dei genitori ed è attualmente sorvegliato a vista in cella.

A renderlo noto è l’avvocato Andrea Miroli, legale dell’uomo, che ha spiegato come Carlomagno abbia appreso nelle ultime ore del drammatico gesto compiuto dai genitori. I due anziani sono stati trovati ieri impiccati all’interno della loro villetta ad Anguillara Sabazia.

Secondo quanto riferito dal difensore, i genitori «non hanno sopportato il peso della tragedia». Le motivazioni che li avrebbero spinti a togliersi la vita sarebbero state affidate a una lettera indirizzata all’altro figlio, Davide. Proprio nei suoi confronti l’avvocato ha chiesto «rispetto e massima privacy», sottolineando la necessità di tutelare chi, pur estraneo ai fatti, si trova travolto da un dolore devastante.

Nonostante l’appello, anche nelle ultime ore sui social network sono comparsi commenti violenti e offensivi, alcuni dei quali rivolti persino alla memoria delle vittime. Messaggi che hanno suscitato indignazione e ulteriore sgomento nella comunità locale, già profondamente segnata da una vicenda che ha lasciato ferite difficili da rimarginare.

Anguillara Sabazia resta attonita davanti a una sequenza di eventi drammatici che impongono silenzio, rispetto e umanità.