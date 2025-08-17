Tragedia di Ferragosto, disposta l’autopsia sul 21enne trovato morto in mare

L’ipotesi principale resta l’annegamento, forse dovuto a un malore

La Procura di Rimini, con il sostituto procuratore Davide Ercolani, ha disposto l’autopsia sul corpo di Islam, il 21enne egiziano rinvenuto senza vita la sera di Ferragosto sulla spiaggia di Marina Centro. L’esame servirà a chiarire le cause del decesso, dal momento che la prima ispezione non ha rilevato segni di violenza. L’ipotesi principale resta l’annegamento, forse dovuto a un malore o al fatto che il giovane non sapesse nuotare.

Il ragazzo era arrivato in Italia nel 2022 come richiedente asilo e lavorava a Bologna. Quel giorno si era recato in Riviera con un amico, che ha poi dato l’allarme non vedendolo riemergere dal bagno serale in mare. Sarà ora l’autopsia a stabilire con certezza cosa abbia provocato la morte.