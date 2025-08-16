Tragedia di Ferragosto: muore in incidente Giacomo Premi, ex calciatore e bagnino a Riccione

L'uomo stava andando a prendere la figlia in moto e marciava verso Pesaro

Dramma sulla Statale 16 Adriatica a Fano, dove venerdì 15 agosto ha perso la vita Giacomo Premi, 39 anni, ex calciatore e bagnino a Riccione. Lo scontro tra la sua moto e un’auto è avvenuto nella zona di Fosso Sejore: per lui i soccorsi sono stati inutili, mentre il conducente dell’auto è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. La strada è rimasta chiusa a lungo con forti disagi alla viabilità.



Premi, nato nel 1986, aveva militato in C2 con il Palazzolo e in Serie D con diverse squadre, fino all’ultima esperienza nel campionato sammarinese con la Libertas. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del Riccione Beach Arena che lo ricorda come “amico e grande atleta”.