Tragedia di via delle Piante: chiesto il processo per il nonno di Manuel. Accusato di stalking ai parenti

Perseguitava i familiari di Graziana e Manuel davanti alle tombe

Chiesto il rinvio a giudizio per un 76enne riminese accusato di stalking e lesioni aggravate nei confronti dei familiari di Graziana Helga Todaro, la 40enne morta il 5 luglio 2024 insieme al figlio Manuel di 6 anni dopo essersi lanciata dal tetto di un condominio in via delle Piante a Rimini.

Secondo l’accusa, l’uomo – nonno del bambino e suocero della donna – avrebbe perseguitato per mesi i parenti della vittima, ritenendoli responsabili della tragedia. Tra luglio 2024 e marzo 2025 avrebbe rivolto minacce, insulti e bestemmie ai familiari anche davanti alle tombe di Graziana e Manuel, danneggiando inoltre alcuni ornamenti funerari.

Contestata anche un’aggressione al fratello della donna, che avrebbe riportato un trauma cranico lieve dopo essere stato spintonato contro una colonna al cimitero.

Le denunce dei familiari hanno portato alle indagini della Squadra Mobile e alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Luca Bertuzzi. L’udienza preliminare è fissata per ottobre davanti al gup Raffaele Deflorio.