Tragedia ferroviaria in Andalusia, corpi sbalzati a centinaia di metri

Il presidente Moreno: “Impatto incredibilmente violento”. Il bilancio è di almeno 39 morti, si teme che le vittime possano aumentare

Si arricchisce di particolari sempre più drammatici la tragedia ferroviaria avvenuta in Andalusia, nel sud della Spagna, dove lo scontro tra due convogli ad alta velocità ha causato almeno 39 vittime. Secondo quanto riferito dal presidente della Regione, Juanma Moreno, i corpi di alcune persone sono stati rinvenuti “a centinaia di metri di distanza” dal luogo dell’impatto, sbalzati fuori dai finestrini a causa della violenza dello schianto.

“È stato un impatto incredibilmente violento”, ha dichiarato Moreno, sottolineando la gravità della situazione che i soccorritori si sono trovati ad affrontare nelle ore immediatamente successive all’incidente. Tra i dettagli più sconvolgenti emerge anche quello relativo al macchinista: secondo quanto raccontato dai soccorritori al quotidiano El Mundo, il corpo sarebbe stato trovato “a decine di metri dalla cabina di guida”.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e le autorità temono che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente. “Sfortunatamente, quando arriveranno i macchinari pesanti per sollevare i vagoni, è probabile che troveremo altre vittime”, ha aggiunto il presidente andaluso.

La Spagna resta sotto shock per una delle peggiori tragedie ferroviarie degli ultimi anni, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incidente.