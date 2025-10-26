Tragedia in Gallura: auto con cinque giovani precipita da un ponte, muore un 20enne

La vittima è Omar Masia, di Calangianus. Il padre, vigile del fuoco, era tra i soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente

Una tragica notte quella appena trascorsa lungo la strada Baldu-L’Agnata, in Gallura. Un’auto con a bordo cinque giovani è precipitata da un ponte, causando la morte di un ragazzo di 20 anni, Omar Masia, originario di Calangianus.

Il giovane viaggiava su una Bmw insieme a quattro amici, diretti a una festa. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo avrebbe sbandato, finendo fuori strada e precipitando nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine. Tra i soccorritori c’era anche il padre della vittima, vigile del fuoco in servizio, che ha vissuto in prima persona la terribile scena.

I quattro amici di Omar sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali della zona. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

L’intera comunità di Calangianus è sotto shock e si stringe attorno alla famiglia Masia, colpita da un dolore inimmaginabile.