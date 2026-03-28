Tragedia in hotel a Rimini: turista muore dopo il controllo medico, indagato giovane dottore

Muore mezz’ora dopo la visita. Periti divisi sulla colpa del medico

Tragedia a Rimini nel settembre 2025: una turista di 42 anni, arrivata in città per una vacanza, è morta in albergo dopo aver accusato forti dolori addominali. Inutili i soccorsi chiamati dal marito.

Per il caso è indagato un medico specializzando di 32 anni della guardia medica, intervenuto per una visita domiciliare: l’accusa è di omicidio colposo in ambito sanitario.

Secondo la consulenza tecnica depositata in Procura, però, il decesso sarebbe stato causato da una grave emorragia interna non diagnosticabile al momento della visita. I parametri vitali risultavano nella norma e non vi erano segnali tali da far prevedere un esito fatale a breve.

La donna è morta circa mezz’ora dopo la visita. Gli esperti ritengono che le possibilità di salvarla sarebbero state ridotte anche con un ricovero immediato.

Alla luce della perizia, la difesa auspica l’archiviazione del caso. Resta da capire se la famiglia della vittima si opporrà.