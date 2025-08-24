Tragedia in montagna: addio alla professoressa amata. Mercoledì i funerali

Funerali nella chiesa San Giovanni Battista. La docente del liceo Einstein di Rimini è morta in Trentino dopo una caduta durante un’escursione

Si terranno mercoledì alle 10 i funerali di Paola Casalboni, 63 anni, insegnante di matematica al liceo Einstein di Rimini, scomparsa venerdì scorso in Val Rendena dopo una caduta sul Sentiero dell’Orso. Martedì sera alle 20.30, nella stessa chiesa di via XX Settembre, è prevista una veglia di preghiera.

Colleghi, studenti e amici la ricordano come una donna sobria, competente, sempre disponibile e guida preziosa per i ragazzi e i docenti più giovani. Il preside ha voluto ringraziarla per la passione e la dedizione dimostrate in oltre vent’anni di insegnamento. L’incidente è avvenuto durante un’escursione con il figlio, che ha dato l’allarme: nonostante i soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare.