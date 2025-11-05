Tragedia in Nepal: nessuna notizia di altri cinque italiani

Tre alpinisti trovati morti, due dispersi e ricerche rese difficili dal maltempo

Si aggrava il bilancio della tragedia che ha colpito un gruppo di alpinisti italiani in Nepal. Secondo quanto comunicato dalla Farnesina, non si hanno notizie di sette connazionali, tra cui Marco Di Marcello e Markus Kirchler, entrambi impegnati in una spedizione nella zona del Yalung Ri e ora considerati dispersi.

Le autorità locali hanno finora confermato la morte di tre alpinisti italiani: Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. Le ricerche proseguono senza sosta, ma le operazioni sono fortemente ostacolate dal maltempo e dalla mancanza di comunicazioni nella zona montuosa.

La Farnesina, in costante contatto con l’ambasciata italiana a Kathmandu, ha fatto sapere che sono in corso tutte le verifiche possibili e che viene fornita assistenza alle famiglie degli alpinisti coinvolti.

Le autorità nepalesi e le squadre di soccorso locali stanno tentando di raggiungere l’area interessata, ma le condizioni meteorologiche avverse e l’altitudine elevata rendono estremamente complesso l’intervento.