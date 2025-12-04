Tragedia in Valtellina: muore un uomo nell’incidente dell’elicottero a Lanzada

È morto poco dopo il ricovero d'urgenza in ospedale a Sondrio

È deceduto uno dei quattro uomini a bordo dell’elicottero precipitato questa mattina, prima delle 9, in territorio comunale di Lanzada, in Valtellina. Lo riferisce l'Ansa. L’uomo, trasportato d’urgenza all’ospedale di Sondrio, è morto poco dopo il ricovero. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un operaio che si trovava a bordo del velivolo per sorvolare un’area franata, dove avrebbe dovuto lavorare con i colleghi. Tra i feriti figura anche il pilota, un 60enne originario di Chiuro (Sondrio), noto per le numerose operazioni di elisoccorso sull’Everest. Questi avrebbe riportato soltanto la lesione a una mano, mentre altri due uomini sono ricoverati in condizioni non ancora precisate. Le autorità locali e i soccorsi sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente. Sono in corso indagini per accertare le cause del drammatico incidente e chiarire la dinamica della caduta dell’elicottero.