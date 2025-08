Tragedia nel Barese: tre ciclisti travolti e uccisi da un’auto

Ferito il conducente del veicolo, che ha allertato i soccorsi. Indagano i carabinieri per chiarire la dinamica

Grave incidente stradale questa mattina sulla provinciale 231, in direzione sud, all’altezza di Terlizzi, in provincia di Bari. Intorno alle 8.30 tre ciclisti sono stati travolti da un’automobile di grossa cilindrata che, dopo l’impatto, è finita contro il guardrail.

Il conducente del veicolo, rimasto ferito, è riuscito a chiamare i soccorsi prima di essere trasportato al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per i tre ciclisti: le vittime sono decedute poco dopo l’incidente.

I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause e la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.