Tragedia nel Vercellese: ultraleggero precipita in un campo di riso

Aperta un’inchiesta per accertare le cause dello schianto. Disposte le autopsie sui corpi delle vittime

La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo d’indagine sull’incidente aereo avvenuto nella mattinata di ieri tra Lamporo e Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Un velivolo ultraleggero è precipitato in un campo di riso, causando la morte di Massimiliano Monticone, 49 anni, e della figlia Simona, 18, entrambi deceduti sul colpo.

Come riportato dall'Ansa, l’inchiesta mira a chiarire le cause dello schianto: tra le ipotesi al vaglio ci sono un guasto tecnico, un’avaria al motore o un possibile errore umano. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire chi fosse ai comandi al momento dell’impatto.

Monticone, ex pilota dell’Aeronautica Militare, lavorava presso il centro radar dell’Enav all’aeroporto di Linate. I corpi delle vittime sono stati trasferiti alle camere mortuarie dell’ospedale di Vercelli, dove verranno sottoposti ad autopsia per fornire ulteriori elementi utili all’indagine.