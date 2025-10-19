Tragedia nella notte ad Asiago: tre ventenni morti in un terribile schianto

Ferito gravemente un quarto giovane, illeso il quinto passeggero. L’auto si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria

Drammatico incidente nella notte ad Asiago (Vicenza): tre ragazzi poco più che ventenni hanno perso la vita, mentre un quarto giovane è rimasto gravemente ferito e un quinto occupante dell’auto è uscito miracolosamente illeso.

Il gruppo di amici, tutti originari della provincia di Vicenza, stava rientrando da una serata di festa trascorsa a Lavarone (Trento). Intorno alle 3.30 del mattino, la loro auto si è schiantata da sola contro la fontana al centro della rotatoria di via Verdi. L’impatto è stato devastante: i tre giovani sono morti sul colpo.

Il ferito, trasportato d’urgenza in ospedale, ha riportato fratture della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente.