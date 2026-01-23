Tragedia sfiorata nel Napoletano: crolla un palazzo evacuato, nessun ferito

L’allarme lanciato da un giovane sposo ha permesso lo sgombero dello stabile prima del cedimento

Tragedia sfiorata a Casoria, in provincia di Napoli, dove un palazzo, evacuato in via preventiva nella giornata di ieri, è crollato questa mattina intorno alle 7 senza provocare vittime né feriti.

A far scattare l’allarme è stato un giovane sposo residente nello stabile, che aveva notato un’anomalia preoccupante: le porte del suo appartamento non si chiudevano più correttamente. Poco dopo, anche altri condomini hanno segnalato forti boati, rumori sordi e la comparsa di crepe sui muri.

Di fronte alla situazione, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno disposto l’immediato sgombero dell’edificio. La decisione si è rivelata provvidenziale: poche ore dopo, il palazzo è crollato completamente.

Per motivi di sicurezza, anche alcuni edifici adiacenti sono stati evacuati in via precauzionale, al fine di consentire tutte le verifiche strutturali necessarie ed escludere ulteriori rischi per la popolazione.