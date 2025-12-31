Tragedia sul lavoro a Sassari: muore elettricista durante un intervento di manutenzione

L’uomo, 56 anni, è rimasto schiacciato da un carrello elevatore in un capannone della zona industriale di Predda Niedda

Ancora una vittima sul lavoro in Sardegna nell’ultimo giorno dell’anno. Un elettricista di 56 anni ha perso la vita a Sassari mentre stava effettuando un intervento di manutenzione all’interno di un capannone della ditta di distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava su un cestello elevatore, manovrato da un altro operatore rimasto a terra, quando per cause ancora in corso di accertamento è rimasto schiacciato contro una parete della struttura. L’impatto si è rivelato fatale e ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. L’ennesima tragedia riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora oggi teatro di gravi e inaccettabili incidenti.