Tragedia sul lavoro nell'Aquilano: operaio 55enne perde la vita

L’uomo è precipitato da un ponteggio: inutili i soccorsi del 118. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato a Vittorito, in provincia dell’Aquila, dove un operaio di 55 anni ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando su un ponteggio quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano. L’uomo è morto poco dopo la caduta.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. La comunità locale è sotto shock per l’ennesima tragedia che colpisce il mondo del lavoro.