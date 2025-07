Tragedia sul Piave: bambina di 10 anni annegata sotto gli occhi dei genitori

La piccola è stata trascinata via dalla corrente a San Giorgio di Pederobba

Un'altra tragedia si è consumata lungo il tratto pianeggiante del fiume Piave, in provincia di Treviso. A perdere la vita è stata una bambina di 10 anni, di origine macedone, che si trovava insieme ai genitori e ai fratelli in una spiaggetta del Piave, nella frazione di San Giorgio di Pederobba. Era un pomeriggio come tanti, finché, attorno alle 16, la piccola, che stava facendo il bagno con due fratelli, è stata improvvisamente risucchiata dalla corrente. I genitori, che si trovavano sulla riva, hanno assistito impotenti alla scena, mentre la figlia spariva sott’acqua senza riuscire a riemergere.



L’allarme è scattato immediatamente. In pochi minuti sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, con circa 20 operatori provenienti dal distaccamento di Montebelluna, dalla sede centrale di Treviso, dall’elicottero del reparto volo di Venezia e con il supporto di sommozzatori e droni. Le ricerche, complicate dalle forti correnti del fiume, si sono concentrate nelle vicinanze del punto dove la bimba era stata vista l’ultima volta.



Ci sono volute due ore di ricerche ininterrotte per localizzare il corpo: la bambina era rimasta incastrata tra i grossi massi del letto del Piave. Erano le 18.30 quando i sommozzatori sono riusciti a recuperarla. Il medico del 118, intervenuto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.