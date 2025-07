Tragedia sulla Torino-Milano: quattro morti in un incidente stradale

Un'auto ha imboccato l'autostrada contromano tra Novara Est e Marcallo Mesero

Gravissimo incidente stradale sull'autostrada A4 Torino-Milano, al confine tra Piemonte e Lombardia, dove quattro persone hanno perso la vita in uno scontro tra due automobili. Lo rende noto il 118, intervenuto tempestivamente sul luogo dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, una delle due vetture avrebbe imboccato l'autostrada contromano, provocando uno scontro frontale violentissimo con l’altro veicolo su cui viaggiavano quattro persone. Tre di queste sono morte sul colpo, mentre la quarta è stata trasportata in condizioni gravissime con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, dove purtroppo è deceduta poco dopo.

Il tragico impatto è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, un punto già noto per l’intenso traffico. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente e per identificare le vittime. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi da parte della Polizia Stradale.