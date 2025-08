Tragedia sull’A1: maxi incidente a Levanella di Montevarchi, tre morti

In totale, 18 le persone ferite coinvolte

Grave incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada A1, nel tratto che attraversa il Valdarno, all’altezza di Levanella. Coinvolti numerosi mezzi: un’ambulanza, un pullman gran turismo, un camion, un’auto con roulotte e altre tre vetture.

Il bilancio è drammatico: tre persone sono morte, tutte a bordo dell’ambulanza. Si tratta di due operatori sanitari e un paziente. In totale, 18 le persone coinvolte: un ferito in codice 3 (probabilmente l’autista dell’ambulanza), quattro in codice 2 e dieci in codice 1.

I soccorsi sono scattati alle 11:10 con un imponente dispiegamento di forze: sul posto elisoccorso Pegaso 1 e 3, mezzi da Firenze, Arezzo e Montevarchi, vigili del fuoco, automediche e forze dell’ordine. Attivato il protocollo per le maxiemergenze.