Tragedia sulle strade: 6 morti in Italia, coppia carbonizzata dopo un frontale nel Bergamasco

Una domenica segnata dal dolore e dalle indagini delle autorità

Domenica drammatica sulle strade italiane, segnata da una lunga scia di sangue. Sono sei le vittime registrate in diversi incidenti, con l’episodio più grave avvenuto nel Bergamasco. Qui, un frontale tra due auto ha avuto esiti devastanti: una delle vetture ha preso fuoco e per la coppia di pensionati a bordo non c’è stato nulla da fare.

Il bilancio della giornata si aggrava con altri tragici episodi. In provincia di Torino ha perso la vita una ragazza di appena 18 anni, mentre nel Teramano un uomo di 46 anni è morto in seguito a uno schianto. A Viterbo una donna è rimasta vittima di un grave incidente, e in tarda serata, nel Cilento, un uomo di 56 anni ha perso la vita in un altro sinistro.

