Tragico bilancio sulle strade italiane: due morti e diversi feriti in una notte di incidenti

Nel Barese perde la vita una donna incinta, ferito anche un bambino di 9 anni. Un ventenne muore nel Bergamasco. Cinque feriti in uno scontro a Bari tra ambulanza e Suv

Una notte drammatica sulle strade italiane ha provocato due vittime e numerosi feriti in tre distinti incidenti.

Il più grave si è verificato sulla statale 16, in direzione sud, all’altezza di Mola di Bari, intorno all’una della notte scorsa. Una donna incinta è morta a seguito di uno scontro tra un'auto e un pulmino. La vittima viaggiava a bordo di una piccola utilitaria insieme a due uomini, un 29enne e un 59enne, entrambi trasportati in codice rosso in ospedale.

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto anche un pulmino con a bordo cittadini ucraini. Tre di loro sono rimasti feriti e sono stati anch’essi ricoverati in codice rosso. Tra i feriti c'è anche un bambino di 9 anni.

Poche ore dopo, un altro incidente mortale è avvenuto a Borgo di Terzo, in provincia di Bergamo. Un giovane di 20 anni ha perso la vita in uno scontro fra due auto avvenuto all’alba. Le dinamiche sono al vaglio delle autorità.

Sempre nel Barese, a Bari città, si è registrato un ulteriore incidente che ha causato cinque feriti: lo scontro è avvenuto tra un’ambulanza e un Suv. Le persone coinvolte sono state soccorse e portate in ospedale, ma al momento non si conoscono le loro condizioni.

Le autorità competenti stanno lavorando per chiarire le cause di tutti e tre gli incidenti.